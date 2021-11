Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització presumptament dedicada a lucrar-se de la prostitució de dones, de nacionalitat colombiana, veneçolana i dominicana, en pisos de Paterna i Gandia. L’operació, denominada Pater, ha estat conduïda per la Unitat Contra les Xarxes d’Immigració i Falsedats Documentals de València (UCXIF), amb la col·laboració de les comissaries de Paterna i Gandia.

La investigació es va iniciar a partir d’una informació rebuda a la comissaria d’Alzira sobre la possible existència d’una organització que, presumptament, podria estar lucrant-se de la prostitució de dones en diversos pisos de diferents localitats valencianes.

Davant de la gravetat dels fets, els policies especialitzats de la UCXIF immediatament van començar les investigacions i van esbrinar que aquestes dones exercien la prostitució en “cases de cites” en les localitats valencianes de Paterna i Gandia. Pel que sembla, les víctimes havien de passar, primer, per la casa de Paterna i posteriorment continuar en la de Gandia, on guanyarien més diners.

Els agents han dut a terme tres entrades i registres simultanis, dos en els pisos de cites on es prostituïen les víctimes, Gandia i Paterna, i en un domicili de Xeraco. S’han detingut cinc persones, dos homes i tres dones, i s’han localitzat cinc dones que estarien exercint la prostitució.

S’han intervingut 17.720 euros en efectiu, diverses paperines de, pel que sembla, cocaïna, útils per a la seua possible adulteració, pastilles de viagra, 18 telèfons mòbils, dos ordinadors i diversa documentació

Hi ha quatre persones detingudes per un presumpte delicte d’organització criminal, dues d’elles també per blanqueig de capitals, tràfic de drogues i relatiu a la prostitució, mentre que una cinquena persona ha sigut arrestada per infringir la Llei d’estrangeria. Quatre dels detinguts han passat a disposició judicial, mentre que la infractora de la Llei d’estrangeria ha sigut posada en llibertat.

La Policia Nacional recorda que, dins del Pla nacional contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual de la Policia Nacional, hi ha un correu trata@policia.es per a promoure la col·laboració ciutadana i la denúncia d’aquests fets delictius.