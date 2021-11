El president de la Generalitat, Ximo Puig, juntament amb la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, i l’eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, així com els principals dirigents del sector citrícola de la Comunitat Valenciana, es van reunir ahir a Brussel·les amb la directora general de Salut i Seguretat Alimentària, Sandra Gallina, per a exigir que la Comissió Europea “impose el tractament de fred a les importacions de productes peribles com a mesura eficaç per a evitar l’entrada de plagues noves al mercat comú”.

Segons Puig, els procediments a Europa són complexos, si bé el principi de reciprocitat cal aplicar-lo, perquè el camp valencià pateix plagues que la UE ha de frenar. Puig va destacar la unitat de sector citrícola entorn de la situació. “No és raonable que el que funciona en les exportacions cap als EUA no ocórrega a la Unió Europea”. En la seua opinió, es van exposar “arguments sòlids i solvents de tota la citricultura europea”. Augmentarem la pressió per a fer una proposta, que, segons Puig, podria tindre el suport dels països de la conca mediterrània, inclosa França. “És un diàleg entre el nord i el sud, i és un problema de seguretat alimentària, no d’economia”, va assenyalar Puig després de la reunió. Puig confia que el problema estiga solucionat per a la pròxima campanya citrícola, és a dir, per a la de 2021/2022.

“Comptem també amb l’informe de l’EFSA (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària), que posa de manifest la necessitat del tractament en fred, així com el descontrol de la plaga de la falsa arna a Sud-àfrica i la idoneïtat del fred per a atallar aquest problema”, van assegurar el Consell.

El president d’AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, s’hi va mostrar moderadament optimista, ja que les dades de l’informe de l’EFSA són aclaparadores sobre la necessitat d’aplicar els protocols de tractament en fred per part de Sud-àfrica, però reconeix que a Europa la “política hi pesa molt”. Aguado adverteix que la plaga de la falsa arna posa en risc el lloc de treball de 100.000 persones. Cirilo Arnandis, president de Cooperatives Agro-alimentàries, va comentar que és primordial que no hi entren plagues noves, perquè l’agricultura europea s’enfronta al gran Pacte Verd de la UE, la qual cosa comportarà més costos. Per al secretari general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, la reunió deixa un “sabor agredolç” i una certa “decepció”, perquè, malgrat els demolidors informes de l’EFSA, les decisions de la Comissió Europea “no seran immediates”. Per a la presidenta del Comité de Gestió de Cítrics, Inmaculada Sanfeliu, la situació no té precedents. Hi ha unitat d’acció perquè “travessem una situació molt preocupant”.