Un brot laboral registrat en el Departament d’Oncologia de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha obligat a confinar, de moment, huit professionals sanitaris. Les fonts consultades han confirmat que huit treballadors d’infermeria han donat positiu i es troben en els seus domicilis. El primer cas es va notificar dimecres passat a la vesprada i durant la jornada d’ahir, dijous, es van cancel·lar totes les assistències. “En registrar els primers símptomes es va fer una PCR a la resta del servei i es van paralitzar els tractaments durant un dia”, han explicat des del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent.

Al seu torn, també han comentat que, de moment, no hi ha cap facultatiu afectat i que hui, divendres, ja s’ha représ el servei amb normalitat.

Des de l’Hospital Lluís Alcanyís també s’han posat en contacte telefònic amb tots els usuaris que han acudit, en els últims dies, al Servei d’Oncologia per a mantindre un seguiment de la seua situació: “S’estan realitzant les proves PCR. De moment, no s’han notificat positius”. “Tots els protocols de seguretat estan activats i els professionals que van donar positiu ja no van vindre a treballar. Els tractaments es van suspendre durant una jornada. L’hospital ha redistribuït la seua plantilla i el Servei d’Oncologia ja ha tornat a la normalitat”, indiquen.