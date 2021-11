El jutge d’Instrucció número 20 de València, que instrueix la causa contra el presumpte assassí en sèrie Jorge Ignacio P. J., acusat de tres assassinats consumats —els de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas— i de huit més en grau de temptativa, acaba de decretar la pròrroga de la presó provisional per a l’investigat, després de la compareixença que ha tingut lloc aquest matí a la Ciutat de la Justícia de València.

El magistrat basa la seua decisió, tal com demanaven la fiscal i les tres acusacions particulars exercides pels lletrats Pilar Jové, Vicente Escribano, Juan Carlos Navarro i Candela Estévez, en nom de les víctimes i les seues famílies, en el risc de fugida que hi hauria en cas de deixar-lo en llibertat a mesos que se celebre el judici, atesa la gravetat dels fets que se li imputen i les elevades penes que comporten els 37 delictes dels quals està acusat en aquest moment.

La defensa del presumpte assassí en sèrie, exercida per l’advocada navarresa María Herrera, havia sol·licitat la llibertat per al seu client, que, òbviament, ha sigut rebutjada pel jutge.

Tal com va avançar Levante-EMV, es tracta d’un tràmit necessari, ja que la Llei d’enjudiciament criminal (Lecrim) fixa un termini màxim de presó provisional de dos anys, prorrogable dos anys més per als casos complexos en els quals, com succeeix en aquest, no s’ha finalitzat el període d’instrucció previ a la celebració de la vista oral, que, en aquest cas, serà amb un tribunal de jurat, per la classe de delicte que s’imputa a l’acusat, i que s’espera que tinga lloc a finals de l’any que ve.