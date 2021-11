La discussió en el si del Botànic sobre la regulació de la violència obstètrica entesa com aquella que pateixen les dones durant l’embaràs o el part per rebre maltractament físic, humiliació i abús verbal, o procediments mèdics coercitius o no consentits, ha arribat a un punt de trobada. Els tres grups parlamentaris (PSPV, Compromís i Unides Podem) han arribat a un acord, aquest matí, a les Corts per a registrar una esmena d’aproximació que, en la pràctica, suposa substituir la que es va pactar fa dues setmanes i en la qual s’incloïa la regulació de la violència obstètrica dins de la Llei valenciana contra la violència sobre la dona.

Tal com ha avançat aquest diari, l’acord final s’ha concretat en el fet que la regulació de la violència obstètrica isca de la Llei integral contra la violència sobre la dona de 2012 i s’incloga en la Llei de salut pública de 2014. D’aquesta manera, el concepte violència obstètrica troba un encaix en la legislació valenciana, tal com reclamen Compromís i Unides Podem, però no seria considerada, almenys en la normativa valenciana, com una forma més de violència masclista, tal com inicialment recollia l’esmena subscrita inicialment pel tripartit i que ha alçat en armes bona part del personal mèdic, sobretot de les àrees de la ginecologia i l’obstetrícia. L’esmena és molt senzilla, ja que simplement incorpora un apartat nou al capítol sobre reproducció sexual, amb l’objectiu de “garantir les mesures proclius a combatre la violència obstètrica definida segons l’Organització Mundial de la Salut”. El PSPV i Compromís van acostar postures dilluns i Unides Podem s’hi ha sumat hui en entendre que compleix amb les expectatives que la violència obstètrica es contemple tal com defineix l’OMS. A més, des de la formació morada es recorda que la seua gran baralla continua sent que el Govern d’Espanya la regule en el marc de la Llei sobre interrupció voluntari de l’embaràs, tal com impulsa el Ministeri d’Igualtat que dirigeix Irene Montero. La votació d’aquesta proposta tindrà lloc aquest dijous durant la comissió de les Corts que debatrà les esmenes a la Llei d’acompanyament.