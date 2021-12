ÚLTIMA HORA España detecta el primer contagio comunitario de Ómicron en un paciente de Madrid

Multes de 60 a 600 euros per no portar el passaport covid en un local El Consell estableix dos tipus d’infraccions, lleus i greus, per a establiments i particulars – Els restaurants i bars que no demanen el document podran ser sancionats amb fins a 30.000 euros