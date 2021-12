No va ser en la mateixa meta, per 300 metres després del canvi d’ubicació de la passarel·la, però sí en la mateixa ciutat, i un any després. València va fer màgia i, encara que el temps oficiós semblava restar entre un i dos segons, finalment els jutges ho confirmaven: Hamid Ben Daoud igualava el rècord d’Espanya que Ayad Landassem va establir en l’Elit Edition en 2020. La seua carrera valenta li va permetre aguantar l’avantatge fins a l’últim metre, amb 2:06:35. El basc d’origen marroquí, que va arribar a Algesires als 14 anys ficat en els baixos d’un camió, es va embolicar amb la bandera i, assegut en terra, es va besar la sabatilla, en la qual havia escrit “R. E.” (rècord d’Espanya), un presagi. Compartirà honors com a plusmarquista amb Landassem, però s’emportarà íntegres els 25.000 euros de premi per batre el rècord d’Espanya, segons va aclarir l’organització, a més dels 5.000 euros com a millor nacional. Després de Ben Daoud, premi EDP, el segon en meta va ser Abdelaziz Merzougui, amb 2:08:51, i el tercer, Yago Rojo, que va millorar el seu amb 2:08:56. “Estic molt orgullós, i encantat de tornar a València. Ací vaig començar com a maratonià en 2017. En el km 35 em vaig quedar a soles, no podia amagar-me del vent i vaig començar a perdre segons, però vaig intentar el rècord fins al final i vaig millorar la meua marca”, va dir.

La primera espanyola i premi EDP va ser Irene Pelayo, amb 2:29:16, per davant de Cristina Giurcano (2:38:42) i Bárbara Ramón (2:42:12).