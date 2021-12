Vila-real (Castelló), 7 de desembre (EFE).- L'entrenador del Vila-real, Unai Emery, va assegurar aquest dimarts que el partit que els enfronta dimecres contra l'Atalanta italià suposa "una gran oportunitat de fer grans coses", ja que se'ls presenta l'ocasió d'accedir als huitens de final de la Lliga de Campions.

"Seria la tercera vegada que ens hi classifiquem, la qual cosa seria històrica. Jugant davant un gran rival, un equip que ha crescut molt i és referent. Un equip d'estructura menor que competeix al màxim. És un repte a escala de club, en l'àmbit tàctic, ja que porten el duel a tot el camp", va dir davant dels mitjans Emery.

"Plantegem el partit com un gran repte i amb un equip molt més fet i que està competint amb els millors. La idea és aprofitar aquesta oportunitat, gaudir-la i traure'n el millor", va agregar.

Va destacar que en la transició atac-defensa són "molt forts" i que en la pressió són "guanyadors", per la qual cosa creu que han de fer un partit intel·ligent. "Ells ens allunyaran de la porteria i ens faran estar prop de la nostra. Mai he eixit a empatar, no sé com es fa. Eixirem a fer el nostre partit", va anunciar.

“L'Atalanta és un equip fet i madur, que ja està acostumat a jugar la Champions i que ha crescut molt. L'altre dia va guanyar al Nàpols. A casa sol golejar i demostra l'exigència que et suposa jugar contra ells. No pots desaprofitar ni un minut, espere un Atalanta molt bo que ens exigirà el màxim. És un bonic espill”, va afegir Emery en la seua anàlisi del rival.

L'entrenador basc va assegurar que saben que la falta de gol està penalitzant el joc de l'equip, però es va mostrar convençut que aquest gol arribarà amb el treball que han estat duent a terme.

"Hem d'intentar gaudir d'aquest camí i sobretot jugar bé al futbol, ja que això és el que et porta al resultat, i buscar el somriure, el treball, poder estar bé i amb això aconseguir el resultat", va dir Emery respecte a les opcions del seu equip en el partit de Bèrgam, en el qual necessita almenys un empat per a seguir en la màxima competició continental.

Respecte a la prolongada absència de Gerard Moreno, va reconéixer que troben a faltar els seus gols i, encara que va apuntar que han de ser capaços de jugar sense ell, també va admetre que la seua presència genera tranquil·litat a la resta de l'equip. "Hem de trobar altres camins, però això necessita temps", va concloure.