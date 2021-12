Ontinyent està immersa en l'epíleg de les Festes de la Puríssima. La localitat s'ha bolcat en la recuperació de les festes patronals després de l'aturada de l'any passat, i els vàndals també han tornat. Així, fonts del Consorci de Bombers han notificat que els efectius del parc de la capital de la Vall d'Albaida han hagut d'intervindre per la crema d'un total de set contenidors situats en diversos punts de la localitat. Els avisos s'han succeït des de les cinc del matí i la principal hipòtesi és que es tractaria d'un mateix grup d'incívics.

🚒 Els bombers d’Ontinyent han hagut d’intervenir a l’incendi de 7 contenedors en distints punts de la localitat al voltant de les 05:00 h de la matinada. Un dels incendis ha afectat també 2 cotxes i una tanca de l’hospital. — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 8 de diciembre de 2021

Al seu torn, un dels focus també ha afectat dos turismes aparcats en la via pública i a una tanca de l'hospital. A més, residents del municipi també han denunciat que els desaprensius l'han presa amb un grup de cotxes que també estava aparcat al carrer i han trencat tots els retrovisors que tenien al seu abast.

Des de l'associació de veïns de la zona del Poble Nou han mostrat el seu malestar davant del que ha succeït en xarxes socials. "Continuem veient com la falta de civisme i de vandalisme ens afecta de prop. Què caldria per a educar la gent que fa aquestes coses? On està la policia de barri com a eina dissuasiva? Ajuntament d'Ontinyent, volem solucions ja", han expressat.

Al #PobleNou d'Ontinyent seguim veient com la falta de civisme i el vandalisme ens afecta de prop. Que caldria per a educar a la gent que fa estes coses? On està la Policía de barri com a ferramenta disuasòria? @ajOntinyent volem solucions ja. pic.twitter.com/LFaYTyoaIq — Associació veïnal del Poble Nou d'Ontinyent (@av_poble_nou) 8 de diciembre de 2021

Balanç del bou

Al seu torn, la localitat també ha celebrat aquest cap de setmana el seu tradicional bou en corda. Segons les dades a què ha tingut accés aquest diari, l'esdeveniment ha deixat un balanç de deu ferits lleus i un trasllat a l'hospital per una lesió de monyica. Al seu torn, durant el cap de setmana s'han registrat dos incidents relacionats amb la petició del passaport covid i, almenys, tres episodis en què els conductors de vehicles van donar positiu per alcoholèmia.