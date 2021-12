La Comissió de Sanitat de les Corts Valencianes va aprovar ahir, per unanimitat dels sis grups polítics, una proposta d’Unides Podem per a reforçar els mecanismes de prevenció del suïcidi. Entre els acords, s’aprova proporcionar recursos tècnics i humans a un servei d’atenció a la prevenció del suïcidi que també dispose d’assistència presencial especialitzada en comunicació amb persones sordes.

La síndica d’aquest grup, Pilar Lima, assenyala que el suïcidi suposa un problema de salut nacional que no té una resposta adequada i que, al mateix temps, és un tabú. Lima va esgrimir dades de l’INE de 2019, any en què a Espanya es van comptabilitzar 3.671 defuncions per suïcidi, el triple de defuncions que en accidents de trànsit. D’aquestes morts, 450 es van produir a la Comunitat Valenciana.

Lima remarca que, en el context actual, la sensació d’incertesa i de fatiga pandèmica que afecta una gran part de la societat, sobretot persones joves, sumada a l’augment de trastorns psicològics derivats de l’aïllament, són alguns dels patrons que agreugen l’ansietat que pateix una part de la societat, però el telèfon contra el suïcidi està “totalment col·lapsat”.

Xifra de suïcidis elevada

A més de l’elevada xifra de suïcidis, Lima afig que els centres d’atenció primària i els hospitals afirmen que, l’any 2020, van rebre més de 9.000 consultes per intent de suïcidi i que, l’abril d’aquest any, els serveis de la Policia Local de València i els bombers van alertar del significatiu augment d’avisos de suïcidi motivats pels efectes de la pandèmia a la ciutat de València.

El Grup Popular va mostrar el seu malestar per la decisió del Botànic de vetar la compareixença sol·licitada del comissionat del Consell per a la salut mental. Des del Botànic assenyalen que la salut mental no pot ser cavall de batalla política i que el perfil del comissionat, Rafael Tabarés, és més tècnic que polític. El diputat José Juan Zaplana assegura que és la segona vegada que el Botànic veta la seua compareixença i no entén la raó. Tampoc hi anirà la gerent de La Fe.