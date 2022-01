Papi Robles, triada recentment síndica de Compromís a les Corts, no ha tardat a posar sobre la taula un debat que estava latent en el si de la coalició, però que no passava de rumor intern: el del futur de Mónica Oltra com a cartell electoral de la coalició.

Robles, en declaracions aquest matí a la ràdio autonòmica, À Punt, ha evitat donar per fet que Oltra vaja a ser de nou la candidata en les eleccions autonòmiques que presumiblement se celebraran d’ací a 16 mesos.

La síndica ha posat veu a una cosa que comença a generar incertesa en la coalició valencianista. Que Oltra no li ha dit a ningú què té pensat fer amb el seu futur quan la legislatura encara el seu tram final. Es va especular amb la possibilitat que poguera ser candidata a l’Ajuntament de València, una cosa que no s’ha descartat perquè el mateix Joan Ribó ha anunciat que donarà a conéixer les seues intencions cap a la mitjania de l’any i tampoc està decidit si l’alcalde tornarà a ser el candidat o no. A més, hi ha una altra qüestió i és que Oltra està també molt pendent de veure la concreció o no de la plataforma àmplia que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, pretén articular per a un futur electoral.

Robles s’ha posicionat, aquest matí, en contra dels hiperlideratges quan ha sigut preguntada en el canal autonòmic per una possible dependència d’Oltra com a cartell electoral. I ha defensat la necessitat de lideratges compartits en què cada u puga aportar un rol diferent. “Si Compromís construeix lideratges unitaris, ens estarem equivocant”, ha assegurat. Però ha afegit, també, que no és el moment encara d’elegir candidatures electorals, ja que els qui ocupen càrrecs de gestió, com Oltra, estan molt centrats en la seua tasca, tot i que ha insinuat que Compromís té més cares que la d’Oltra i que, en tot cas, caldrà parlar-ho internament.

Respecte al seu paper com a síndica, Robles ha assegurat, després de l’eixida de Fran Ferri, que canvia el rostre de la coalició a les Corts, però no el projecte. Respecte a les discrepàncies internes que s’han vist en els últims dies dins de la coalició quant a la gestió de la substitució de Ferri, les ha emmarcades en la normalitat del debat entre diferents sensibilitats, però assegura que això sempre enforteix el conjunt.

Robles ha eixit en defensa de la vicepresidenta del Consell, a qui veu assetjada per la dreta, que ha optat per una política de “mentides” perquè no pot demostrar que la seua gestió haja sigut dolenta.

La nova síndica també s’ha posicionat en contra de l’ampliació del port de València, un projecte que considera desfasat, que se sustenta en una declaració d’impacte ambiental que atén una normativa ja caducada i que és incompatible amb la conservació de les platges del sud.