El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha tancat la queixa oberta contra la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a instàncies del PP i en la qual s'estudiaven els protocols establits per a previndre i protegir els casos d'abusos sexuals en la infància i l'adolescència. El Síndic dona per tancada la investigació en considerar que la Conselleria ha acceptat totes les recomanacions suggerides, entre les quals està l'elaboració de l'Estratègia autonòmica d'erradicació de la violència sobre la infància i l'adolescència que hauria de formar part de l'Estratègia valenciana de la infància i adolescència, així com l'elaboració d'estàndards i indicadors que permeten avaluar l'eficàcia dels protocols. A més, lgualtat s'ha compromés a activar un sistema de seguiment i registre dels casos de violència sexual sobre la infància i adolescència en què consten les notificacions i comunicacions rebudes.

La nova resolució del Síndic es produeix enmig de la controvèrsia oberta després que el PP utilitzara contra la vicepresidenta Mónica Oltra les dades contingudes en el primer informe del defensor del poble valencià (i facilitades per la mateixa Conselleria) en què es revelava que 175 menors sota la tutela de la Generalitat havien sigut víctimes d'abús sexual. Els populars van usar aquestes dades per a atacar el Consell i van obviar que la majoria dels casos s'havien produït fora dels centres socials i per part de familiars de les víctimes. Oltra té previst comparéixer la setmana que ve a les Corts per a parlar d'aquesta investigació que, al final, ha quedat tancada sense retret per part de la sindicatura. El Síndic ha fet dues resolucions amb dates diferents (una setmana de diferència). En la primera, encara no havia arribat la contestació de la Conselleria, per la qual cosa s'expressava la disconformitat. L'última i definitiva ja té la resposta d'Igualtat.