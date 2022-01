La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha assegurat que sent el “suport absolut” del president de la Generalitat, Ximo Puig, i de tot el Govern, en relació amb la seua gestió al capdavant de la Conselleria d’Igualtat, en particular sobre els centres de menors.

Oltra s’ha pronunciat sobre la queixa, per la Sindicatura de Greuges, quant als protocols per a menors tutelats per la Generalitat víctimes d’abusos sexuals. La investigació va sorgir a instàncies del PP i ha sigut objecte de controvèrsia, ja que els populars van usar dades proporcionades per Igualtat a la institució que dirigeix Ángel Luna per a atacar el Botànic i, en particular, Oltra. El síndic ha tancat la queixa després que Igualtat haja acceptat totes les seues recomanacions i Oltra ha subratllat que la institució ha avalat la seua actuació.

Preguntada sobre si sentia víctima d’una conspiració o persecució per part de l’oposició i la ultradreta, Oltra ha indicat que no, perquè “una conspiració no podria ser tan grossera”. “És evident que es menteix descaradament i les mentides tenen les potes curtes i la veritat s’imposa”, ha subratllat.

Oltra ha assegurat que ha comparegut ja sis vegades a les Corts per a parlar sobre la situació dels menors i ha rebutjat la iniciativa de l’oposició d’una comissió d’investigació.

De fet, s’ha revoltat contra el PP, partit al qual ha acusat de no fer bé el seu treball. “Ara toca estar en la faena, no toca investigar res, que facen la faena per la qual se’ls paga estaria bé. No els importa res, només han d’escoltar, sembla que cada dia descobreixen la roda”, ha indicat. Ha lamentat que el PP ha decidit començar l’any amb una “traca”. “Tenen la informació, perquè els la done jo i perquè hi és”, ha afegit. “Ja està bé la broma del PP, la mentida i la demagògia”, ha sentenciat.