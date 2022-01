Turisme Comunitat Valenciana assisteix a Fitur 2022, que se celebra la setmana que ve a Ifema (Madrid), amb un expositor propi en el pavelló 7 que “aposta per la innovació, la tecnologia i la sostenibilitat” i amb presència en Fitur Gay LGBT+ i Fitur Screen-Cinema. El cost total de la participació valenciana en aquest esdeveniment comercial ascendeix a 1,1 milions d’euros, que assumeix la Generalitat. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va explicar ahir en un comunicat que un total de 186 empreses tindran presència en l’expositor valencià, “una resposta superior a la de 2019 que marca la voluntat de tornar a competir en el món i Fitur és una de les fires més reconegudes a escala internacional”.

Colomer va reiterar que aquesta edició de Fitur vol ser “la del suport a les empreses i les destinacions turístiques de la Comunitat en unes circumstàncies complicades”. En aquest sentit, va recalcar que “el més important per a nosaltres és ser útils i no detindre’ns davant de la professionalització de Fitur i, per això, la zona reservada a les empreses és el més important, ja que l’expositor està concebut com un espai de treball al servei del sector turístic”.

També hi seran presents les associacions empresarials que defensen els interessos del sector. En aquest sentit, Colomer va recordar que “el deure de Turisme Comunitat Valenciana és vertebrar el conjunt de les marques, de les destinacions i dels productes”.

A més, va explicar que “el missatge que remarcarem en aquesta edició és que la Comunitat Valenciana és un model de models”.

El litoral registra una caiguda de vendes del 34,4 %

Les destinacions vacacionals més dependents de la demanda internacional i de llarg radi (Catalunya, Madrid, Balears, Canàries, la Comunitat Valenciana i el País Basc) van patir més en 2021, i la costa valenciana va registrar una caiguda de vendes del 34,4 % respecte a 2019, que va ascendir al 59 % en el cas de Benidorm. En el conjunt d’Espanya, el PIB turístic va sumar, en 2021, un total de 88.546 milions d’euros, encara un 42,8 % per davall dels valors previs a la pandèmia i en nivells semblants als de 2003, segons un informe d’Exceltur que es va presentar ahir.