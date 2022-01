La Guàrdia Civil de Benigànim ha detingut, aquest cap de setmana, una dona de 23 anys, de nacionalitat espanyola, per un delicte de furt i un altre contra la seguretat viària en el municipi de Benigànim. El passat 10 de gener, la Guàrdia Civil de Benigànim va rebre una denúncia per un furt, en un domicili, de nombroses joies, com ara penjolls, polseres, arracades, anells, etc. Les primeres perquisicions apuntaven al fet que l’autora podia ser una dona que treballava en l’habitatge de la perjudicada.

L’endemà, els agents van localitzar la presumpta autora mentre circulava amb el seu vehicle i li van fer l’alto reglamentari. En ser identificada, va facilitar dades falses amb la clara intenció de fer-se passar per una altra persona. Després d’un exhaustiu registre del vehicle, es van trobar diverses joies sense que poguera justificar la procedència legal d’aquestes. A més, una vegada que es va verificar la seua vertadera identitat, va ser possible comprovar que mancava de permís de conduir. Poques hores després, els investigadors van fer una entrada i un registre, juntament amb la comitiva judicial, en el domicili de la presumpta autora dels fets, on van trobar gran part de les joies sostretes. El valor d’aquestes joies ascendia a més de 2.500 euros. Finalment, la Guàrdia Civil de Benigànim va procedir a la detenció d’una dona de 23 anys, de nacionalitat espanyola, per un delicte de furt i un altre contra la seguretat viària en el municipi de Benigànim. Les diligències han sigut lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d’Ontinyent.