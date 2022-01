La plataforma ciutadana Taula per la Partida va presentar ahir la proposta alternativa al parc aquàtic multiaventura projectat per l’empresa Rain Forest en els terrenys de concessió municipal de l’ampliació del Bioparc, annexos a l’horta de Campanar. La proposta, tal com va avançar aquest diari, planteja el rescat per a ús públic del conjunt de les alqueries del Pouet, entre les quals sobreïx la del Rei, que va desplomar-se parcialment el mes de novembre passat.

Els veïns rebutgen de ple el parc aquàtic de Rain Forest per a l’ampliació del parc zoològic, pendent des de fa anys, i advoquen per revisar la concessió dels terrenys i reformular el projecte per a donar pas a un nou espai d’ús ciutadà on es recuperen els camps de cultiu expropiats en el seu moment per a la construcció del Bioparc i el parc d’atraccions.

Plantegen recuperar per a ús agrícola el sòl i rehabilitar les alqueries per a destinar-les a un museu de la memòria de l’horta del Pouet, incloses aules polivalents per a activitats formatives, així com zones de magatzem. A més, proposen generar un corredor verd en el perímetre de l’avinguda Pío Baroja aprofitant els descampats perimetrals per a generar un encontre amable de la ciutat amb l’horta de Campanar.

El pla alternatiu dels veïns per als terrenys de l’ampliació del Bioparc, “sostenible ambientalment i econòmicament”, preveu, a més del corredor verd amb plantacions de moreres, garroferes i pinedes, zones de pícnic i barbacoa, així com jocs infantils d’aigua aprofitant el curs de la séquia de Rascanya.

Es tracta, segons indiquen els promotors, d’una alternativa sostenible per als terrenys de l’ampliació davant dels problemes de balafiament hídric i elevat cost econòmic que tindria el desenvolupament del projecte del parc aquàtic presentat en 2019 per Rain Forest, concessionària del Bioparc. Un projecte, el del parc d’atraccions d’aigua, que el PSPV ha qüestionat des del primer moment pel seu elevat consum d’aigua, cosa que ha obligat els promotors a reformular-lo i incloure-hi millores per a l’eficiència en l’ús del recurs.

El parc aquàtic, secundat per l’alcalde, Joan Ribó, i el seu equip, ja va ser qüestionat, quan es va presentar, per la regidora del Cicle de l’Aigua, la socialista Elisa Valía, que ahir tenia previst, encara que finalment no va poder, assistir a la presentació de la proposta de la Taula per la Partida, batejada com a “Façana de l’Horta”, juntament amb la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, la també socialista Sandra Gómez, que la setmana passada, en una reunió amb els veïns, ja va traslladar el seu rebuig al parc aquàtic, i que ahir tampoc va poder assistir-hi per problemes personals.

La proposta veïnal està dissenyada per SUC Arquitectes, el mateix despatx que va fer l’alternativa al PAI de Benimaclet (“Porta a l’Horta”) que Compromís va secundar, cosa que va provocar un enfrontament amb els seus socis del PSPV.