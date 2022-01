Eray Cömert pot ser el primer reforç hivernal

Set dies. Una setmana. És el temps que queda perquè es tanque el mercat d’hivern la matinada (23.59 hores) del 31 de gener. El València encara la recta final de la finestra de gener amb tot per fer. O, almenys, amb tot per tancar, per a desesperació del valencianisme i d’un José Bordalás que no va amagar la seua preocupació després de la derrota contra l’Atlètic de Madrid.

“Queden poques dates. Confiem que arriben. No sé quins jugadors, però confiem que arriben jugadors concordes al nivell del València. Han d’arribar jugadors que ens milloren. Si no ens milloren, no té sentit. Tots ho estem veient: l’equip necessita ajuda de manera urgent. I la necessitem des d’estiu. Si no, acabarem malament”. Tot un missatge al club, que arriba al tram final del mercat amb molts noms sobre la taula, amb negociacions avançades, però sense cap operació tancada. L’última setmana arranca sense central, sense migcampista, sense jugador de banda i sense el futur de Daniel Wass resolt.

El central

La prioritat ara mateix és tancar el fitxatge del central. L’operació avançada amb un “tapat”, del qual parlava dijous Superdeporte, ja té nom i cognom. Es tracta d’Eray Cömert. El central suís de 23 anys del Basilea és el triat per a reforçar el centre de la defensa i pot ser el primer. La negociació està encarrilada i la voluntat del club és tancar el fitxatge en breu perquè s’incorpore, com més prompte millor, a les ordres de Bordalás. Eray compta amb el beneplàcit del tècnic, encara que no és el seu perfil idoni. El tècnic hauria preferit un futbolista amb experiència en la lliga espanyola. A favor de l’entrenador juga el fet que el suís podria retrobar-se, en el centre de la saga, amb Omar Alderete, rememorant, així, la reeixida parella que tots dos van formar en les files del Basilea quan es van enfrontar en l’eliminatòria de l’Europa League contra el Getafe del mateix Bordalás.

En contra del futbolista juga la seua falta de ritme de competició. El suís d’origen turc no juga des que es va negar a renovar. Va disputar el seu últim partit el passat 4 de novembre contra l’Omonia Nicòsia en la Conference League. Fa quasi tres mesos. Totes les parts estan en permanent contacte per a tancar l’acord (quatre temporades) i que el central suís puga prendre un vol amb direcció a València. Descartats Aridane Hernández (Osasuna), Álvaro González (Olympique de Marsella) i Óscar Mingueza (Barça), no hi ha temps per a més.

El migcampista

El fitxatge d’Eray està encaminat. El València respira optimisme en l’arribada del central. Més complicada està ara mateix la incorporació d’un migcampista que permeta a l’equip fer un salt de qualitat. El club té alternatives treballades, però cap encaixa en el perfil econòmic i esportiu que es busca. Descartat Mubarak Wakaso (Shenzhen FC), un dels noms que continua damunt de la taula és Amadou Diawara. El migcampista de la Roma, que és un dels descarts de José Mourinho, encara no ha trobat equip i és una de les possibilitats obertes. Okay Yokuslu (Celta de Vigo) està prop de convertir-se en el quart fitxatge del Getafe. L’arribada del migcampista està bloquejada, a l’espera de comprovar el desenllaç del “cas Wass”. El danés està disposat a jugar en l’Atlètic i, amb la seua decisió de no viatjar al Wanda, va deixar clar que forçarà la seua eixida fins a l’últim dia. El València no canvia la seua postura. Només permetrà l’eixida de Wass si Miguel Ángel Gil Marín puja l’oferta per damunt dels dos milions i el València troba un recanvi de garanties per al danés. Una cosa que, amb el pas dels dies, s’està complicant.

La banda

El València apura els últims dies de mercat amb un ull pendent de la possible arribada d’un jugador de banda. El club s’ha interessat en els últims dies en la cessió de Bryan Gil. L’extrem esquerre andalús no està entrant en els plans del Tottenham i el club anglés està disposat a obrir-li la porta. És una oportunitat de mercat i el València vol aprofitar-la. Té més nóvies, com la Reial Societat, i compta amb el vistiplau de Bordalás. El seu nom ja es va valorar l’estiu passat.