La Marina projecta un espai d’oficines davant de l’elevada demanda

La nova estratègia de la Marina de València després de la condonació del deute milionari (400 milions d’euros) de la Copa de l’Amèrica per part del Govern preveu la construcció o l’adequació d’un edifici per a instal·lar-hi empreses innovadores amb necessitats d’espais terciaris d’una grandària mitjana. La demanda d’estudis i oficines de no més de 300 metres quadrats s’ha multiplicat a la Marina de València, on no hi ha espai d’aquestes característiques disponible per a oferir. Les antigues bases esportives de la Copa, grans contenidors d’estètica industrial, no són una opció, perquè, a més que ja estan a plena ocupació, es tracta de concessions unitàries.

L’antiga estació marítima, la concessió de la qual a la belga Fosbury & Sons va ser anul·lada el maig de l’any passat després de més de dos anys de litigi amb les start-ups valencianes, havia de complir aquesta funció, la de generar espais de treball (coworking) per a petites i mitjanes empreses vinculades al sector de la innovació i l’emprenedoria. Davant de la transició d’aquesta concessió i per a evitar la fugida d’inversors i empreses noves, els gestors del Consorci València 2007 hi han inclòs la possibilitat de construir un espai per a ús terciari en la parcel·la per a ús hoteler annexa a l’edifici del rellotge, just enfront de l’antiga estació marítima. També es considera la possibilitat de convertir els antics docks, la titularitat dels quals va rescatar l’Ajuntament fa ja quasi quatre anys, però que continuen tancats i sense ús, després d’haver funcionat com a discoteca.

Els docks ja van ser objecte d’un estudi d’usos del qual van eixir idees com un auditori, un espai museístic o un centre d’interpretació dels poblats marítims.

Un hostel amb zona d’oci i restauració, una residència d’estudiants o un hotel-casino de luxe han sigut algunes de les propostes que s’han plantejat, per part d’inversors privats, per als docks, sense que cap d’aquestes haja vist la llum. Tot fa pensar que la nova vida per als docks, que també es van oferir sense èxit com a seu del CaixaForum, que finalment se’n va anar a l’Àgora de Calatrava, vindrà de la mà de l’ús terciari i d’oficines.

Un nínxol de mercat que també han vist els gestors de l’ampliació del Reial Club Nàutic, València Mar, que han presentat un projecte per a la construcció de 700 metres quadrats d’espais d’oficines “enfront de la mar”.

L’estratègia post covid per a la Marina de València, ja alliberada del deute, està definida des de l’estiu passat. A l’espera, per tant, des de fa quasi sis mesos, que el Govern municipal i el Ministeri d’Administració Pública arriben a un acord per a la formació del nou òrgan gestor en el qual l’Administració de l’Estat estarà representada per l’Autoritat Portuària de València. El dret de veto i la propietat de la meitat de la Marina que el Ministeri d’Hisenda, després de comunicar la seua eixida del consell rector una vegada saldat el deute, va esgrimir a favor de l’APV van provocar l’enuig de l’alcalde, Joan Ribó, que va anul·lar la convocatòria del consell rector del mes d’octubre en la qual s’havia de formalitzar l’eixida d’Hisenda.