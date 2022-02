Els veïns donen suport al carrer de la Pilota de Pelai però reclamen la reurbanització integral del barri

Els veïns de la Roqueta estan a favor que el carrer Pelai esdevinga un passeig temàtic dedicat a la pilota valenciana i un xicotet parc tematitzat a l'aire lliure amb escultures a grandària natural de pilotaris com Fredi i Rovellet, i amb un passeig de la fama en el paviment que mostre les mans dels millors pilotaris valencians.

Aquest projecte, revelat diumenge per Levante-EMV, que promou la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana (Funpival), té el suport de l'Associació Veïnal de la Roqueta, col·lectiu que ha sigut reactivat des de fa un any al barri arran del fallit pla per a instal·lar dos arcs xinesos als carrers Pelai i Convent Jerusalem amb Xàtiva, que va generar un gran rebuig per part dels residents, comerciants i fallers de la zona.

El president de l'AV la Roqueta Miguel Sánchez ha confirmat a aquest periòdic que els veïns veuen amb bons ulls aquest projecte per a convertir en zona de vianants el carrer Pelai i convertir-lo en un itinerari turístic i cultural centrat en la pilota. No obstant això, Sánchez ha demanat que l'Ajuntament de València actue també en tot el barri "amb una visió de conjunt".

Els veïns veuen bé el pla de convertir en zona de vianants el carrer Pelai i convertir-lo en un passeig turístic i cultural centrat en la pilota. No obstant això, el president de l'AV demana que l'ajuntament actue al barri "amb una visió de conjunt".

Per això, ha sol·licitat que es duga a terme "la reurbanització integral" de tota aquesta barriada, prevalent "la pacificació del trànsit" i creant "noves zones per als vianants" perquè les famílies amb xiquets puguen gaudir dels espais urbans i poder aconseguir "el nostre gran objectiu com a associació: que no envellisca més la població de la Roqueta i que les famílies joves no acaben abandonant el barri". Aquest dirigent veïnal explica que els residents advoquen per reduir el nombre de cotxes als carrers i el nombre d'aparcaments, que ocupen en la seua majoria vehicles de pas. Per contra, l'AV preferiria convertir la zona en places d'aparcament verdes, per a veïns i de rotació, amb l'objectiu de pacificar el trànsit que pateixen els residents.

Miguel Sánchez creu que el projecte "Carrer de Pelai. El passeig de la pilota valenciana" és positiu perquè permetrà que la història d'aquest barri "es puga contar, ja que el Trinquet de Pelai hi estava present anys abans, fins i tot, que els edificis i les cases del barri". Per això, "ens sembla bé aquest projecte que permetrà contar la història del barri". En segon lloc, aquesta idea de crear un passeig temàtic de l'esport autòcton a l'aire lliure ajudarà "a revitalitzar el barri" des del punt de vista turístic, comercial i cultural, però alhora contribuirà "a pacificar el trànsit" en aquest carrer, "cosa que ens sembla bé". Respecte a l'impacte que puga tindre el pla impulsat per la Fundació per la Pilota als carrers annexos, és indubtable que contribuirà "a dinamitzar i reactivar" l'activitat de la Roqueta, encara que des del punt de vista del patrimoni "els tècnics municipals hauran d'especificar què es pot fer i com" quant a instal·lar aquestes escultures i el pòrtic d'entrada inspirat en l'obra de Manolo Boix.

En aquest sentit, els veïns demanaran que es garantisquen els accessos amb zones de càrrega i descàrrega per als transportistes que porten les mercaderies als negocis i restaurants, i per descomptat, estan d'acord que Pelai siga per als vianants, sempre que els garatges privats tinguen entrada i eixida per al veïnat. Per això, tot el que siga habilitar "zones de descans o de trobada al carrer" per als veïns i posar veto al cotxe que hui regna "pertot arreu" és una iniciativa ben rebuda.

El dirigent veïnal Miguel Sánchez demana zones verdes i jardins, un carril bici per al carrer Bailén i que es pacifique el trànsit amb places per a aparcar els residents. La mateixa font reclama més inversions i serveis per a la Roqueta.

Això sí, l'associació de veïns demanarà que es planifique i dissenye el barri íntegrament, ja que zones i districtes pròxims com Ciutat Vella, Pla del Remei o Russafa han rebut inversions de l'ajuntament, mentre que la Roqueta no, ni dels pressupostos participatius DecidimVLC ni dels pressupostos municipals, ha reflexionat Miguel Sánchez. En canvi, ha afirmat aquest portaveu veïnal, la Roqueta necessita "zones verdes i jardins", a més d'un carril bici al carrer Bailén. Tot això són qüestions que el consistori hauria d'escometre, ha indicat aquesta font. Així com la millora del mercat municipal de Matemàtic Marzal.