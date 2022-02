Campaña i Postigo tornaran a ser baixes contra el Betis

Sergio Postigo i Campaña van patir noves lesions aquesta temporada que els impediran estar en el duel del pròxim diumenge contra el Real Betis. El central llevantinista pateix un microtrencament en el soli que farà que estiga apartat dels terrenys de joc durant aproximadament dues setmanes, per la qual cosa es perdran els encontres contra el quadre verd-i-blanc, el corresponent a la vint-i-unena jornada contra l'Atlético de Madrid del pròxim dimecres i seran dubte per al que disputarà el Llevant a Balaídos.

Els problemes físics que torna a patir el capità confirmen que no està sent una temporada positiva per al 15. Tot va començar en el duel contra el Southampton de pretemporada, en què va patir un esquinç de grau 1 en el lligament intern del genoll dret, i durant la primera parada de la competició per compromisos internacionals va patir una lesió en el soli esquerre que el va mantindre apartat fins al dia del Mallorca. Després de dos partits en els quals va participar des de la titularitat, Postigo haurà de fer un nou alto en el camí.

Campaña, per la seua banda, tardarà a reaparéixer després de la infantil sanció de dos partits contra el Mallorca. A més, físicament no està sent la seua temporada, ja que s'ha perdut set encontres per lesió.