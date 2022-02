Ayuso i Feijóo van acordar anit que l’etapa de Casado ha acabat

Alberto Núñez Feijóo, el baró amb més autoritat del PP, i Isabel Díaz Ayuso, la dirigent amb més força electoral en aquests moments, van arribar diumenge a la nit a la conclusió que la presidència de Pablo Casado ha d’arribar a la fi.

Segons fonts coneixedores de les converses dels dos polítics, si el líder del PP no fa cap pas definitiu per a deixar la presidència del partit, ells exigiran la convocatòria d’una junta directiva nacional en la qual sol·licitaran un congrés extraordinari i, així, poder triar un nou líder dels populars. En aquestes converses, Ayuso va deixar clar que ella no concorrerà a les primàries, un missatge que ha llançat aquest mateix dilluns.

Tots dos dirigents volen que aquest conclave urgent es produïsca com més prompte millor. De fet, anit també van coordinar les seues intervencions públiques d’aquest mateix dilluns. Quasi a la mateixa hora, un a Ourense i l’altra a Boadilla del Monte, han deixat clar que Casado té hui l’última oportunitat per a fer un pas arrere i anunciar que cedeix el testimoni. Si no, utilitzaran les vies que marquen els estatuts per a tombar-lo.

El baró gallec ha advertit el líder del PP que no va aconseguir resoldre la crisi “en el primer temps” (divendres) i li ha demanat que ho faça “en el segon i definitiu” (hui).

Reunió del comité de direcció

El líder del PP està reunit amb el seu comité de direcció en la seu de Génova, amb el seu nucli dur, el secretari general, Teodoro García Egea, i els sotssecretaris.

Tampoc bastarà que Casado lliure aquest dilluns el cap del seu número dos, segons van concloure Ayuso i Feijóo. Consideren que el mal que s’ha fet al partit és massa greu i que aquest moviment no aconseguiria calmar les aigües.

El tren de Feijóo

El pas al costat d’Ayuso, avançant-li a Feijóo que no es presentarà a les primàries, deixa via lliure al baró per antonomàsia, al president de les majories absolutes, al líder que va deixar passar el tren en 2018, després de la moció de censura a Mariano Rajoy, i a qui ara tots tornen a mirar.

Feijóo es torna a veure espentat pel seu partit perquè s’anime a convertir-se en el cap de files de tots. Però hi ha una diferència: aleshores se sabia que Casado havia anunciat que es presentaria a aquelles primàries i que Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal també hi tenien aspiracions. A més, després de l’eixida de La Moncloa per la moció, al PP li quedaven uns anys en el desert. Ara, però, Ayuso ja li ha deixat la via lliure i hi ha unes eleccions generals que s’han de convocar, com a molt d’ací a un any i nou mesos. I la necessitat d’un lideratge clar ara, com aleshores, hi és present.

Un baró que ha parlat amb ell aquests dies per a debatre què han de fer per a superar aquest moment tan delicat del partit explica que sap que ha fet comptes: té 60 anys, a Galícia ja ho ha fet tot i sap que aquest tren ja no tornarà a passar més. És ara o mai.