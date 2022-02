Decau el passaport covid excepte en residències i totes les restriccions en bars i restaurants

“Hui comença una etapa nova”, així ha començat Ximo Puig la roda de premsa després de la interdepartamental per a donar a conéixer les noves mesures contra el coronavirus. Després de 700 dies de lluita contra el virus, Puig creu que la millora dels indicadors de la pandèmia permeten iniciar una etapa de recuperació i normalitat. Per això, des d’aquesta mitjanit, la Generalitat Valenciana posarà fi a tota la bateria de mesures vigents fins hui a la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana ha decidit que, des d’aquesta mateixa nit, ja no serà obligatori presentar el passaport covid en cap dels llocs en els quals era obligatori, excepte en residències i centres socials en els quals convisquen persones majors especialment sensibles.

A més, la Generalitat Valenciana ha decidit posar fi també al màxim de 10 persones per taula en bars i restaurants i a l’espai mínim entre les taules en interiors i exteriors. L’única mesura que quedarà vigent i que afecta la restauració serà la prohibició de fumar en terrasses. Aquestes mesures, segons Puig, es prenen després de comprovar com les xifres de la pandèmia confirmen la reculada de la sisena onada. “Ara tenim elements nous”, assenyala Puig. Amb aquestes paraules, Puig es refereix a com aquest cap de setmana s’han registrat la meitat de casos que la setmana passada. Aquestes dues setmanes, el nivell de reproducció s’ha reduït, motiu pel qual la Generalitat assumeix que s’ha produït una acceleració de la baixada de la sisena onada i que era el moment de començar una desescalada i una tornada a la normalitat. Sentit comú i responsabilitat en Falles i Magdalena Quant a les mesures que regiran a partir d’aquesta nit a la Comunitat Valenciana, des de la Generalitat Valenciana mantenen la importància d’apostar per la vacunació i pel sentit comú i la corresponsabilitat de la ciutadania. En aquest sentit, i amb la proximitat de les Falles i les Festes de la Magdalena, Puig advoca per seguir actuant des de la prudència i rebutja a curt termini la retirada de les mascaretes en els interiors. “La pandèmia encara està entre nosaltres”, addueix sobre una hipotètica retirada de la mascareta en interiors, alhora que insisteix que, durant les pròximes festes, la mascareta continuarà sent obligatòria en exteriors en els actes que suposen una aglomeració, com ara les mascletades i l’ofrena a la Mare de Déu en el cas del públic.