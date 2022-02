Cinc-cents veïns de la Marina Alta contagiats de covid reben l'alta des de divendres

La incidència continua caient a la Marina Alta. Per primera vegada en els últims dos mesos ha baixat de 1.000 casos per cada 100.000 habitants. El divendres se situava en 1.012 casos i ara està en 718 casos. Des de divendres 501 veïns de la comarca han superat la covid-19 i han rebut l'alta. Ara hi ha 1.226 persones contagiades a la Marina Alta.

La comarca comença a deixar arrere definitivament la sisena onada, la de la variant òmicron. Des de divendres s'han detectat 240 nous contagis, una xifra que dista molt de les que es registraven des de desembre. A Calp s'han detectat 49 contagis i a Dénia, 47. En aquesta última ciutat, s'han contagiat en els últims dos anys, des que va començar la pandèmia, 10.038 veïns. Ara s'ha superat aquesta barrera dels 10.000 infectats. En tota la Marina Alta, hi ha hagut 39.414 contagiats en aquests dos anys. També han registrat ara contagis Xàbia (22), Pego (20), Benissa (12), Ondara i Orba (8 cada municipi), Xaló (6) o Teulada Moraira (5).