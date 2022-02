Sanitat començarà a vacunar els xiquets que no tenen la pauta completa en centres de salut i vacunòdroms

La Conselleria de Sanitat ja ha començat a citar per telèfon i missatge SMS els pares, mares i tutors dels menors d'entre 5 i 12 anys que encara no tenen la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. Des del departament que dirigeix Ana Barceló consideren finalitzada així la fase de vacunació pediàtrica en col·legis i comencen ara una nova fase de vacunació que estarà disponible als punts de vacunació habilitats i també als centres de salut.

Per mitjà d'un comunicat, Sanitat explica que està citant aquells xiquets que encara no han rebut cap de les dues vacunes o bé només n'han rebut la primera dosi i tenen pendent la segona. A més, la Conselleria informa que en cas que no arriben les cites telefòniques, els pares dels menors no vacunats poden sol·licitar cita telefonant directament al centre de salut.

Huit setmanes de termini per als que es van contagiar de covid

Finalment, i atés el volum de contagis que s'ha registrat durant la sisena onada de la pandèmia entre els menors, Sanitat recorda que aquells que hagen superat la malaltia no podran rebre les dosis pendents fins 8 setmanes després.