Els mandataris de la UE es reuniran d’emergència dijous davant de l’escalada de la tensió a Ucraïna

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha convocat aquest dimecres una cimera d’emergència dels caps d’estat i de govern de la Unió Europea per a demà, dijous, per la situació a Ucraïna, després de l’escalada en l’agressió de Rússia en els últims dies.

“L’ús de la força i la coacció per a canviar les fronteres no té cabuda en el segle XXI. Convocaré un Consell Europeu especial demà a Brussel·les per a debatre els últims esdeveniments relacionats amb Ucraïna i Rússia”, ha dit Michel en el seu compte de Twitter. La cimera se celebrarà a partir de les 20.00 hores (19.00 GMT) d’aquest dijous, de manera presencial, a Brussel·les.

Aquest dimecres està previst que entre en vigor un primer paquet de sancions contra Rússia per soscavar la integritat territorial, la sobirania i la independència d’Ucraïna, que inclouen la prohibició a alts càrrecs d’aquest país d’entrar en territori europeu, límits per a Moscou a l’accés als mercats financers europeus i un embargament comercial a les regions de Donetsk i Lugansk.

En paral·lel, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha convocat igualment una reunió prèvia aquest dijous amb Michel; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i els líders dels grups polítics de l’Eurocambra, per a debatre els últims esdeveniments a Ucraïna.

En la seua carta als líders europeus per a convidar-los a la cimera, Michel els va informar que l’objectiu de la reunió és parlar dels “últims esdeveniments”, de com protegir “l’ordre internacional basat en normes”, com tractar amb Rússia i “fer que rendisca comptes dels seus actes” i com fer costat al poble ucraïnés.

“Les accions agressives de la Federació Russa violen el dret internacional i la integritat territorial i la sobirania d’Ucraïna. També soscaven l’ordre de seguretat europeu. És important que seguim units i decidits i que definim conjuntament el nostre enfocament i les nostres accions col·lectives”, ha dit Michel, que ha agraït als països “la unitat mostrada en els últims dies”.