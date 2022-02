Espanya-Ucraïna amb color taronja

Ahir de vesprada, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va anunciar la llista dels dotze triats per Sergio Scariolo per al partit d’aquesta nit contra Ucraïna (20.45 h, Teledeporte). Josep Puerto va ser un dels quatre descarts del seleccionador, raó per la qual el debut oficial d’un valencià amb Espanya, més de dotze anys després de fer-ho Víctor Claver en l’Eurobasket 2009, haurà d’esperar a una pròxima ocasió. No obstant això, el partit a Còrdova no perdrà el color taronja que aportaran Jaime Pradilla i Xabi López-Arostegui en aquesta tercera jornada de la classificació per al Mundial 2023. Al costat de Lenovo Tenerife, Baxi Manresa i Unicaja Màlaga, el València Basket és un dels quatre equips ACB amb dos homes en el roster de la selecció.

Josep Puerto, per la seua banda, tornarà divendres a casa satisfet pel creixement experimentat en aquest curs, ratificat amb la convocatòria de Scariolo, i decidit a continuar trucant a la porta d’Espanya. Durant quatre dies, el medallista de plata amb les seleccions nacionals sub-18 i sub-20 en els Europeus de 2017 i 2019 ha aprés de la seua primera convivència amb l’absoluta. “Arribar ací és el somni de qualsevol xiquet quan comença. És veritat tot el que es diu de la companyonia i el bon rotllo en ‘la família’, estic molt content i vull continuar gaudint. Sent orgull de vestir aquesta samarreta i d’intentar aprofitar l’experiència el màxim possible, sobretot, gaudint”, va dir l’aler de dos metres. A més del ‘3’ d’Almussafes, els altres jugadors que no es vestiran aquesta nit són Miquel Salvó (Gran Canària), Francis Alonso i Rubén Guerrero (Unicaja), aquest últim després de patir dilluns un esquinç de turmell. Scariolo va valorar, en les hores prèvies, el treball dels setze citats. “Tot ha anat molt bé. L’actitud de l’equip ha sigut molt bona, amb un nivell molt parell de forma i preparació dels jugadors, així que no ha sigut fàcil decidir els que no hi jugaran, perquè perfectament haurien pogut fer-ho”, va assegurar en al·lusió a Puerto, Salvó i Alonso. “La baixa de Guerrero ha influït en els descarts perquè ens hem quedat amb només dos cincs purs. Sobretot perquè Rubén estava molt bé amb el seu club i el poc que va poder entrenar-se amb nosaltres ho va fer molt bé”, va comentar abans d’afegir que hui espera “una versió competitiva de l’equip”. Per a Espanya, aquesta serà una finestra FIBA atípica, ja que només disputarà un partit després de l’ajornament del partit contra Ucraïna que hi havia programat a Kíev el diumenge 27. La FIBA va decidir posposar el xoc “a causa de la inseguretat de l’actual situació internacional” en l’est d’Europa. Un ajornament fins a la tercera finestra FIBA, prevista a principis de juliol, que ha limitat l’opció d’estrenar-se aquesta setmana amb la samarreta roja a Josep Puerto o que el València BC tornara a gaudir del seu màxim de tres jugadors jugant amb Espanya des que en 2017 San Emeterio, Vives i Sastre ho van fer en l’Eurobasket. Dimitrijevic descansarà hui Els onze internacionals taronja estan en perfecte estat. Hui també entren en acció Bojan Dubljevic, amb Montenegro, a Hongria; Louis Labeyrie, en el França-Portugal; Hermannsson, amb Islàndia, contra Itàlia; i, de matinada, Jasiel Rivero, en el Cuba-Mèxic (01.00 h). Nenad Dimitrijevic descansarà en el Geòrgia-Macedònia del Nord, després de consensuar-ho amb el seleccionador.