Ferit un bomber en la Cremà del Port de Sagunt

Un bomber va haver de ser atés per mitjans sanitaris després de caure-li damunt part d’una estructura de fusta durant la ‘cremà’ d’una falla a Sagunt.

Fonts del Consorci de Bombers van explicar que tot va ocórrer quan el muntatge ja estava bastant calcinat: “Un dels bombers que formaven part del dispositiu volia acostar una de les figures de la base a les flames i en aquell moment va caure des de dalt un tros de l’armadura de fusta. Encara que va rebre el colp, portava l’equip de protecció individual dels bombers i el casc, per la qual cosa les conseqüències no van ser greus. Per seguretat, va ser traslladat a un centre hospitalari per a una revisió i, posteriorment, ja va ser enviat al seu domicili. Es va tractar d’una lesió lleu”.

Tot va ocórrer en una falla d’especial del Port de Sagunt, la del Palleter, cap a les 23.45 h de la nit. L’incident va acabar provocant que aquest equip de bombers s’haguera de retirar en faltar-li un efectiu, segons van explicar fonts municipals a Levante-EMV.