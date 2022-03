La Fonteta pateix fins al final

La sorprenent victòria del Baxi Manresa contra el Reial Madrid i la del Joventut davant del Coosur Reial Betis obligaven el València BC a no fallar en el seu partit contra el Casademont Saragossa, i, tot i que al final el triomf es va quedar a la Fonteta (81-79), els locals van patir fins a l’últim segon, quan Jordan Bone va tindre el triple de la victòria des del centre del camp.

L’encert en el tir dels taronja els va permetre sumar un parcial de 9-2 que va obligar Aleix Duran a parar el partit en el minut 4, encara que no va impedir que els locals arribaren per davant en el marcador (19-11) al final del primer quart.

I, curiosament, sense un base pur, ja que va ser Millán Jiménez qui va assumir la direcció del joc en els últims segons, després de suplir Ferrando, en un intent que Hermannsson tinguera un descans.

Els taronja dominaven el partit i podien haver-ho fet encara més en un segon quart en el qual un inspirat Prepelic va encadenar tres triples i 11 punts. Però al marge de l’encert de l’eslové, als locals els faltaven punts de la resta d’exteriors i un espectacular final de quart de Jordan Bone, que va anotar tres triples consecutius, va reduir les diferències a només quatre punts (38-34).

Duel de tiradors

El pas per vestuaris no va canviar la dinàmica del partit i Prepelic i Bone seguien amb el seu particular duel de tiradors. Però va ser un triple de Mobley i un 2+1 de Radoncic els que van posar els visitants, per primera vegada, per davant en l’electrònic (49-52). Uns excel·lents minuts de Tobey van permetre afrontar l’últim quart amb avantatge (63-57).

La diferència va augmentar a nou punts, però es va esfumar quan faltaven cinc minuts i, malgrat els bons minuts de Pradilla, el Saragossa encara va poder guanyar amb un triple final de Bone des del centre del camp, després que Dubi no poguera tancar el partit des de la línia de tirs lliures.