Arriba la memòria de l’Horta Nord

L’esplanada en la qual s’instal·la cada any el coetòdrom per a celebrar la Cordà de Paterna acollirà, a partir d’aquest divendres i fins al diumenge 3 d’abril, una nova exposició fotogràfica de la sèrie amb la qual Levante-EMV celebra els seus 150 anys d’història. Es tracta de la tercera mostra d’imatges, després de les celebrades ja a Alzira i Torrent, amb què el diari ha volgut resumir els esdeveniments més importants de cada comarca valenciana recollits pels seus fotoperiodistes en les últimes dècades.

L’exposició de Paterna estarà dedicada a tots els municipis de l’Horta Nord i recull, en 52 instantànies i els respectius peus de foto, escenes festives, culturals, polítiques i socials de bona part de les localitats de la comarca. Es constitueix, així, en un exercici de memòria gràfica del qual podran gaudir totes les persones que s’acosten a l’esplanada del coetòdrom, al costat de l’ajuntament, ja que la mostra estarà instal·lada a l’aire lliure, sobre panells metàl·lics de dues cares. La visita és totalment gratuïta.

Les fotografies que componen l’exposició del 150é aniversari de Levante-EMV dedicada a l’Horta Nord han sigut seleccionades pel comissari d’aquest programa de reivindicació comarcal, el fotoperiodista José Aleixandre, acadèmic de Belles Arts de Sant Carles i reporter gràfic del diari durant més de 35 anys. Totes les imatges procedeixen del fons documental de l’edició comarcal del diari a l’Horta, la delegada de la qual, Laura Sena, també ha tingut un paper protagonista en la preparació d’aquesta mostra, així com la dissenyadora gràfica de Levante-EMV Celia Navalón, que li ha donat forma.

La mostra és una iniciativa de Levante-EMV inclosa dins del programa de celebració del seu mig segle de vida i compta amb l’alé de la Diputació de València, el patrocini de Grupo Cooperativo Cajamar (present en les huit exposicions comarcals de l’any), l’Ajuntament de Paterna i l’empresa Aigües de Paterna, pertanyent al grup Hidraqua. A més, col·laboren en aquesta activitat la Mancomunitat de l’Horta Nord, els ajuntaments de Tavernes Blanques, Alboraia, Rafelbunyol, Burjassot, Moncada i Meliana, i la cadena de botigues d’electrodomèstics Euronics.

Escenes de la Cordà de Paterna, les sitges de Burjassot, el Carnestoltes de Rafelbunyol, la representació de la Passió de Moncada i moltes altres, captades per fotoperiodistes com Abelard Comes, Manuel Molines, Fernando Bustamante, el mateix comissari José Aleixandre i molts altres, es presentaran de nou davant dels ulls dels ciutadans de la comarca.

Es tracta d’un exercici de recuperació de memòria i d’identitat territorial que pretén subratllar i revalidar el compromís del diari líder de la Comunitat Valenciana amb els seus lectors i amb la informació de proximitat, expressada cada dia en les seues cinc edicions comarcals de l’edició impresa i també en les nou edicions comarcals de l’edició digital.