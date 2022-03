Mercavalència disposa de fruita i verdura suficient amb producció local

Mercavalència té assegurat el subministrament de fruita i verdura amb la producció local, excepte algun producte que es porta d’Andalusia, així com el de peix, ja que, tot i que sí que ha fallat el transport arran de la vaga, els llocs disposen de producte congelat.

Aquest dilluns no s’ha registrat la presència de piquets informatius en el mercat majorista de València i està funcionant de manera habitual, amb subministrament “de sobres” per als mercats municipals i les botigues, malgrat que alguns camions no hi han arribat.

Aquesta garantia de subministrament de fruita i verdura s’explica per la quantitat de producció local d’aquests productes i l’existència de la nau de verdura de què disposa la Tira de Comptar, on els xicotets agricultors de l’horta valenciana acudeixen per a la venda directa dels seus productes frescos i ho fan en furgonetes, segons han informat a EFE fonts de Mercavalència.

La vaga del transport sí que està afectant alguns majoristes que porten verdura d’Andalusia, com ara cogombres o pimentons, així com els de peix, que venen gènere de Galícia, però disposen de producte congelat, amb la qual cosa el subministrament està garantit.

Mercavalència ha assegurat que és possible que hi haja menys producte per a vendre però és suficient per a la demanda de València, ja que és un mercat final i des de les seues instal·lacions no ix producte per a altres mercats majoristes, com sí que ocorre a Barcelona i Madrid.