Cadafal de la Mare de Déu: més seguretat que mai

El cadafal que suporta la imatge floral de la Mare de Déu eixirà hui de la plaça de la Verge després de dos dies d'ofrena i quatre dies d'exhibició suportant l'elevat pes dels clavells i, en aquesta ocasió, també l'aigua que li ha caigut damunt. Tan elevada càrrega no ha sigut, no obstant això, una preocupació per a la Junta Central Fallera o l'ajuntament després dels advertiments que havia fet el mestre encarregat del seu manteniment, Sergio Carrero, segons el qual són necessaris alguns reforços en l'estructura, estrenada l'any 1987 i de propietat municipal. Fonts municipals asseguren que enguany és el primer en el qual un estudi d'enginyeria ha certificat la solidesa del cadafal, com també ha sigut la primera vegada que els vestidors, a més de la seua coneguda perícia per a subjectar-se a les làmines de fusta, han comptat amb arnesos de protecció. "Mai ha passat res, però pot passar", van dir les fonts.

"Mai ha passat res, però pot passar", van dir fonts municipals sobre la seguretat del cadafal de la Mare de Déu El mestre Sergio Carrero focalitzava els principals problemes del cadafal en la part superior d'aquest, al mateix temps que recomanava també restaurar la part escultòrica de la Mare de Déu. Les fonts consultades per aquest periòdic asseguren que periòdicament es fan reparacions de l'estructura i que ara eixirà a licitació el muntatge i desmuntatge d'aquesta, així com la seua reparació integral. L'estudi fet pel despatx d'enginyeria enguany servirà de base per a aquest concurs. En definitiva, "es volen professionalitzar tots els treballs relacionats amb el cadafal de la Mare de Déu. Però preocupació per la seguretat, cap", van sentenciar les fonts.