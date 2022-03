El creixement en l'eurozona s'alenteix i els preus creixen a ritme rècord.

El creixement de l'activitat econòmica en la zona euro s'ha alentit el mes de març i els preus han augmentat a un "ritme rècord", a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus, segons IHS Markit.

L'indicador Flash PMI de la consultora sobre l'activitat de l'eurozona, publicat aquest dijous, es va situar al març en 54,5 punts, un punt per davall del registrat al febrer (55,5 punts), encara que per damunt dels 50 punts que separen el creixement de la contracció.

El motiu d'aquest alentiment es deu fonamentalment a l'impacte econòmic de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, que "va contrarestar el creixement de la demanda generat per la continuació de la reobertura de l'economia després de les restriccions per la covid-19", assenyala el document.