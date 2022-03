Espanya enviarà més armes a Ucraïna en els pròxims dies

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar aquest dijous que "en els pròxims dies" hi haurà un nou enviament directe d'armes per part d'Espanya a Ucraïna, encara que no n'ha concretat més detalls per motius de seguretat.

Sánchez va avançar aquest enviament d'armes en declaracions als periodistes a la seua arribada a la reunió del Consell Europeu a Brussel·les, després de la cimera de l'OTAN, dues cites internacionals en les quals s'analitza la resposta a la invasió russa d'Ucraïna. El cap de l'executiu va explicar que en aquest enviament hi haurà material ofensiu i defensiu, d'acord amb el que han demanat les autoritats ucraïneses. El carregament d'armes partirà d'Espanya "en els pròxims dies", però va insistir a no concretar res més "per motius de seguretat". La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ja havia afirmat aquest dijous que era "una possibilitat" que Espanya enviara més armes a Ucraïna, sempre que aquest país les necessite. El nou enviament se sumarà al que ja va fer Espanya a principis de març, quan diversos avions van traslladar fins a un punt pròxim a la frontera polonesa 1.370 llançagranades contra carros, 700.000 cartutxos de metralladores i metralladores lleugeres.