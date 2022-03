Gandia i Tavernes tallen camins per les pluges i la crescuda del riu Vaca

La incessant pluja que en els últims dies està caient sobre la comarca de la Safor ha tingut aquesta nit les primeres conseqüències. A Simat, el riu Vaca s'ha desbordat en la zona de la Font Gran, cosa que ha obligat l'ajuntament a acordonar i impedir-hi el pas. "La Vaca", com es coneix al municipi el torrent que corre pel llit en les jornades en les quals va ple, ha desbordat vora les 4.25 hores de la matinada, per la qual cosa no s'ha hagut de lamentar cap dany personal.

Aquest mateix riu també ha causat problemes al terme municipal de Tavernes de la Valldigna, on la Policia Local s'ha vist obligada a tallar mitja dotzena de camins: el de l’Assut, Vadell, Pont del Riu, Pas de Galera, Hort d’Herrera i Travesser. Es tracta d'una zona per la qual travessa el Vaca i que ha inundat els camps de cultiu que hi ha als voltants.

Per la seua banda, la Policia Local de Gandia també ha informat del tall de diversos camins com el de l'Alqueria de Potes, Vell del Grau, accés a Santa Marta, Barranc Blanc, Racó de Tomba i accés a la Baronesa.