Foo Fighters cancel·la de nou el seu concert a València

La mort del bateria del grup Foo Fighters, Taylor Hawkins, ha obligat la banda estatunidenca a cancel·lar tots els concerts de la seua actual gira, inclòs el concert que anava a oferir el 16 de juny a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Així ho ha anunciat aquest dimarts, “amb gran tristesa”, el grup en el seu compte de Twitter.

És la tercera vegada consecutiva que la banda liderada per Dave Grohl cancel·la el seu concert a València. Ho va fer en 2020 i 2021 a conseqüència de la pandèmia de coronavirus i en 2022 per la defunció de Hawkins. De moment no s’ha anunciat si es traslladarà de nou la celebració del concert a una altra data.

Foo Fighters demana perdó

La banda ha demanat disculpes als seus seguidors per no poder complir amb els seus pròxims compromisos, tancats ja fins al mes de desembre d’enguany.

Taylor Hawkins va morir divendres passat a Bogotà, Colòmbia, just abans d’una actuació inclosa en l’actual gira del grup, que, entre altres cites, havia d’actuar en la cerimònia de lliurament dels Premis Grammy de la música el 3 d’abril.

Hawkins era una de les figures visibles de la banda al costat de l’ex de Nirvana Dave Grohl. En els concerts solia deixar la bateria per a cantar clàssics del rock com Under pressure, de Queen i David Bowie, o Rock n’ roll, de Led Zeppelin.