Victòria coral del Llevant Femení

El Llevant Femení va superar el Sevilla gràcies a un joc molt coral que Gio Queiroz i Leire Baños van materialitzar en la primera part, amb la sentència de Carol Férez en la segona, per a imposar-se a un equip sevillà que no va poder contrarestar ni oposar-se al gran joc blaugrana en totes les línies.

El Llevant va arribar a l’àrea custodiada per Sullastres des dels primers minuts. El domini local es va traduir en els gols de Gio i Baños abans del descans. En la segona part, el Sevilla va millorar, però les seues arribades no tenien èxit, excepte la de Payne, que va arrancar des de la banda dreta i amb un colp amb l’esquerra va posar a prova Paraluta, que va rebutjar el xut, però el Llevant, que va veure com Sullastres volava i palmejava un xut potent de Toletti que anava ajustat al travesser, va marcar el tercer, obra de Carol (m. 81), per a sentenciar el partit.