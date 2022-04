Centenars de persones clamen contra la barbàrie en el XXIX homenatge al maulet Guillem Agulló

“Hereus de la teua lluita”. Amb aquesta consigna i les notes de la Muixeranga, Burjassot, de la mà de l’Associació Cultural Bassot —amb el suport multicolor de diversos col·lectius—, va commemorar aquest dilluns al capvespre el XXIX aniversari de l’assassinat del seu veí Guillem Agulló i Salvador, i, com cada 11 d’abril —al costat del monument de les Sitges—, va cridar “no al feixisme, a la xenofòbia, al racisme, a l’homofòbia, al masclisme i als delictes d’odi”.

Centenars de persones es van concentrar a la plaça de l’Ajuntament i després van recórrer els carrers adjacents per a honrar la memòria del jove maulet i de quantes víctimes —“a un baix preu, quan no impunement”— es cobra la barbàrie. “Guillem, 29 anys amb tu. 29 anys de lluita. 29 anys de memòria”. Com va quedar remarcat en la lectura d’un manifest llegit a les portes de la casa consistorial, “per un poble lliure de cadenes”, és necessari “parar el feixisme”. La Colla de Tabals i Dolçaines Estrela Roja de Benimaclet va posar la música.

Els actes en memòria de Guillem Agulló van arrancar el dia anterior —diumenge— en les instal·lacions de Bassot amb una jornada antifeixista. Al matí va tindre lloc la taula redona “Com combatre el feixisme i véncer”. En el col·loqui van intervindre representants de la plataforma Encausats de Pego, d’Acció Antifeixista de València, de Candidatura d’Unitat Popular, de Cosa Nostra, d’Arran i de Joves Antifeixistes del País Valencià. A la vesprada, després d’un dinar de germanor, l’organització va oferir un taller de pancartes seguit de la sessió musical “The 2 Skins”.

Al llarg de la jornada, els assistents també van tindre ocasió de contemplar una exposició de cartells, datats des dels anys 90 del segle passat fins a l’actualitat, sobre accions reivindicatives realitzades en record de Guillem Agulló.

Dos dies abans —divendres—, Joves del País Valencià-Compromís de l’Horta Nord va celebrar, a la Casa de Cultura de Burjassot, les II Jornades de Formació Guillem Agulló. La trobada, que va tindre com a lema “Per molt que bufe el vent, no s’apaguen les estreles”, va comptar amb la participació del diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví; la coordinadora general del Bloc, Àgueda Micó, i la coordinadora de la Fundació Nexe de València, Susanna Pardines.

Des de Joves del País Valencià van voler transmetre el missatge que, “a pesar que ens van robar la presència de Guillem, el seu somriure i les seues paraules mai ens podran arrabassar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres”.