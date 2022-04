L’arribada de Volkswagen a Sagunt obri la porta a recol·locar treballadors de Ford Almussafes a la gigafactoria

L’aterratge de Volkswagen a la Comunitat Valenciana per a desenvolupar una gigafactoria de bateries per a cotxes elèctrics suposarà la creació de 3.000 ocupacions. Segons ha pogut saber aquest diari, bona part d’aquestes podrien provindre de la fàbrica que Ford té a Almussafes i en la qual es preveu que sobre mà d’obra en el mitjà termini, fins i tot si rep les adjudicacions per les quals competeix amb Saarlouis (Alemanya), per la inferior càrrega de treball que suposa l’assemblatge dels vehicles amb motors de no combustió i les menors vendes que projecta el sector pels canvis en els patrons de mobilitat.

L’anunci de l’establiment de la firma alemanya a Sagunt va ser rebut com un baló d’oxigen per al sector valencià de l’automoció. I és que tant la multinacional de l’oval blau com tota la indústria auxiliar valenciana travessen seriosos problemes des d’abans de la pandèmia, una conjuntura que s’ha agreujat després de la crisi sanitària per l’escassetat global de semiconductors i que podria mitigar la gigafactoria de bateries. De fet, els més de 6.000 empleats de la fàbrica de Ford a Almussafes no tenen assegurada càrrega de treball més enllà de 2026, quan finalitza el contracte del Kuga. Els altres models aniran desapareixent dels lineals de muntatge progressivament, com va succeir amb el Mondeo fa escasses setmanes. Així, el futur de la planta depén de guanyar la batalla a Saarlouis i rebre les adjudicacions de dos models elèctrics que la firma dels EUA té pendents d’assignar. L’aposta de Volkswagen per Parc Sagunt va ser interpretada com un suport a la candidatura valenciana, però el veredicte segueix guardat amb pany i clau a Detroit i no es farà oficial fins a juny. En tot cas, els sindicats fa temps que alerten que Almussafes encara un trienni negre fins llavors per aquesta menor producció i assumeixen que, fins i tot guanyant les adjudicacions, continuarà havent-hi un excedent de mà d’obra a partir de 2026, precisament quan començaria a funcionar la planta de bateries. Des del comité d’empresa de la planta automobilística assenyalen que una part dels treballadors que eixirien de Ford Almussafes durant aquest període de temps podrien ser reabsorbits per la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt. El portaveu d’UGT-Ford, José Luis Parra, no confirma aquest extrem, si bé assenyala que aquesta és l’estratègia que ha seguit la companyia alemanya durant el seu desplegament d’aquestes infraestructures a Europa. “Volkswagen sempre ha instal·lat les seues gigafactories buscant nuclis amb alta activitat de la indústria de l’automòbil perquè planifica la reabsorció dels llocs de treball excedents que es preveuen en les plantes de fabricació de vehicles. De fet, a Alemanya ja ha anunciat que recol·locarà més de mil empleats d’una fàbrica tradicional en una de bateries”, assegura Parra a aquest diari. I és que, a més de les bones connexions i la reducció de costos logístics que ofereix la ubicació de Parc Sagunt II a Volkswagen, la companyia també va tindre en compte el gran nombre de personal qualificat al qual té accés a la Comunitat Valenciana gràcies a l’ecosistema creat en l’entorn de Ford, un aspecte decisiu a l’hora de prioritzar el municipi valencià per davant d’altres competidors com Extremadura, Catalunya o Aragó.