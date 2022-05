Quasi 500 gasolineres valencianes ja s’han “menjat” la meitat de la bonificació

L’1 d’abril va entrar en vigor l’aplicació de la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible repostat que va assumir l’Estat per a tractar de frenar l’auge desbocat en el preu dels carburants. Poc més d’un mes després, quatre de cada deu gasolineres valencianes s’han “menjat” la meitat d’aquest descompte i han elevat, almenys 10 cèntims, els preus de venda al públic, segons les dades que publica diàriament el Ministeri d’Indústria i que ha recopilat aquest diari.

Aquell 1 d’abril, el preu mitjà de la gasolina en els 1.224 establiments de la Comunitat Valenciana era d’1,817 euros, i el del dièsel, d’1,848. Sobre aquest import s’aplica la bonificació del Govern, per la qual cosa l’usuari pagava 1,617 i 1,648 euros de mitjana per aquests productes.

El preu de tots dos carburants es va mantindre a la baixa a penes 13 dies i, des de llavors, ha tornat a repuntar a la Comunitat, que des del 21 d’abril registra uns preus més alts que els que hi havia a l’inici dels descomptes.

Ampliant el focus, hi ha 488 establiments valencians que han incrementat el preu en més de 10 cèntims, amb la qual cosa han reduït a la meitat els efectes de la bonificació per a l’usuari. A més, segons les dades del Ministeri, una gasolinera de Pedreguer (Alacant) s’ha convertit en la primera que supera els 2 euros per litre.