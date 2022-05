Atropellen un xiquet de 5 anys a Calp

Un xiquet de 5 anys ha resultat atropellat a l’avinguda del País Valencià de Calp. El menut ha perdut momentàniament el sentit per l’impacte del cotxe. De seguida, ha tornat en si. Ha patit un traumatisme cranioencefàlic i policontusions. Un metge del Centre de Salut de Calp hi ha acudit en l’ambulància de Suport Vital Bàsic (SVB) i també s’hi ha desplaçat una ambulància del SAMU. Els facultatius han estabilitzat el menut. L’ambulància del SAMU l’ha traslladat a l’Hospital de Dénia.

L’atropellament ha ocorregut cap a les 14 hores. El cotxe ha colpejat el menut quan aquest estava travessant l’avinguda (és la del camp de futbol i les instal·lacions esportives) per un punt on no hi ha pas de vianants. Així ho han assegurat a aquest diari les fonts consultades. La mare ha patit un atac d’ansietat. En aquesta avinguda, els vehicles solen circular lentament.

Al lloc han acudit ràpidament diverses patrulles de la Policia Local i de la Guàrdia Civil. Després hi han arribat les ambulàncies. En la d’SVB anava un metge d’atenció primària.