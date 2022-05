Cullera es consolida com a destinació turística. No només consolida les seues sis banderes blaves, sinó que suma dos distintius més per a les platges de l’Escullera i el Marenyet. Aquestes dues noves banderes blaves s’uneixen a les de Sant Antoni, el Dosser, el Racó, el Far, Los Olivos i Cap Blanc.

L’Ajuntament ha rebut amb gran satisfacció aquest reconeixement, ja que els huit distintius de qualitat “corroboren l’excel·lent treball que estan duent a terme de manera transversal les regidories implicades, tant en la neteja com en el manteniment de les platges, així com en la promoció d’aquestes.