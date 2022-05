La mascareta deixarà de ser obligatòria en avions i aeroports

L’Agència Europea de Seguretat (EASA) i el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) han anunciat, aquest dimarts, que retiraran la recomanació que les mascaretes siguen obligatòries en vols i aeroports com a part de les mesures anti-COVID.

L’actualització del protocol conjunt de Seguretat Sanitària en l’Aviació té en compte la situació actual en relació a la pandèmia, en particular els nivells de vacunació i d’immunitat adquirida de manera natural, han assenyalat les organitzacions en un comunicat.

En vista de la situació, és possible començar a relaxar les restriccions en vigor pel que fa al trànsit aeri, la qual cosa ajudarà a alleujar la càrrega que aquestes suposen per al sector.

“A partir de la setmana que ve, les mascaretes ja no hauran de ser obligatòries en els viatges aeris en tots els casos, en línia amb la modificació de requisits per al transport públic de les autoritats nacionals a tot Europa”, ha declarat el director executiu d’EASA, Patrick Ky.

Ha agregat, a més, que és un “gran pas” cap a la “normalització” per a passatgers i personal, encara que va comminar els primers a actuar amb “responsabilitat” i plantejar-se usar mascareta, per exemple, si estan esternudant i tossint.

La nova recomanació entrarà en vigor el 16 de maig, però les normes particulars podran continuar variant a partir de llavors, per exemple en trajectes entre països on l’ús de mascareta en el transport públic encara siga un requisit.

Els passatgers vulnerables haurien de continuar usant mascareta independentment de les regles, han subratllat les agències.

“Encara que continua havent-hi riscos, hem vist que les intervencions no farmacèutiques i les vacunes han permés que les nostres vides comencen a tornar a la normalitat”, ha afirmat la directora de l’ECDC, Andrea Ammon.

Ha matisat, però, que l’ús de mascareta, juntament amb la distància de seguretat i la higiene de mans, és una de les millors mesures per a reduir el risc de transmissió.

“Les normes i els requisits dels estats d’origen i de destinació han de respectar-se i aplicar-se de manera coherent i els operadors haurien d’ocupar-se d’informar els passatgers de les mesures requerides”, ha afegit.

Les organitzacions han assenyalat, a més, que, encara que molts estats ja no requereixen que els passatgers òmpliguen un formulari de localització abans d’emprendre el viatge, les aerolínies haurien de mantindre els seus sistemes de recol·lecció de dades en estat de repòs, per a activar-los, per exemple, en el cas que aparega una nova variant covid.

A més, han animat els passatgers a respectar les distàncies de seguretat a l’aeroport, quan això siga possible, encara que els operadors d’aquestes infraestructures han d’adoptar un “enfocament pragmàtic”.

“Per exemple, han d’evitar imposar requisits de distanciament si aquests impliquen que es formen colls de botella en altres punts del trajecte”, han destacat.