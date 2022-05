Rússia eleva el to i adverteix que l'ingrés de Finlàndia en l'OTAN és "una amenaça"

Rússia va afirmar aquest dijous que l'ingrés de Finlàndia en l'OTAN serà sens dubte una amenaça i no fa més estable ni més segur el continent europeu.

"Sens dubte" és una amenaça, va dir el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, en la seua roda de premsa telefònica diària en contestar una pregunta sobre aquest tema, i hi va afegir que "una nova ampliació de l'OTAN no fa més estable ni més segur el nostre continent".

Va explicar que, una vegada Finlàndia entre en l'Aliança Atlàntica, Rússia analitzarà la situació per a elaborar les mesures necessàries per a garantir la seua seguretat. "L'OTAN es mou cap al nostre costat. Per tant, tot això seran elements per a una anàlisi especial i s'elaboraran les mesures necessàries per a equilibrar la situació i garantir la nostra seguretat", va dir el portaveu.

Preguntat sobre quina podria ser la resposta de Rússia a l'ingrés de Finlàndia en aquesta organització militar, va contestar: "Tot dependrà de com es manifeste la ulterior ampliació (de l'OTAN), de quant acoste la infraestructura militar cap a les nostres fronteres".

El president de Finlàndia, Sauli Niinistö, i la primera ministra, Sanna Marin, van anunciar aquest dijous que el país "ha de sol·licitar el seu ingrés en l'OTAN sense demora". L'ingrés de Finlàndia en l'Aliança Atlàntica, una cosa impensable fa a penes uns mesos, compta actualment amb un ampli suport popular, ja que, segons els últims sondejos, entre el 73 i el 76 % dels enquestats hi està d'acord, mentre que només el 12 % s'hi oposa.

"Sempre s'estudien i analitzen tots els escenaris possibles", va dir el portaveu de la Presidència russa en respondre a la pregunta de si el Kremlin va considerar la possibilitat que països veïns pogueren sol·licitar el seu ingrés en l'OTAN com a reacció al que Rússia anomena "operació militar especial" a Ucraïna. Peskov hi va afegir que Moscou lamenta que Finlàndia s'haja sumat als "passos poc amistosos" adoptats contra Rússia en el marc de la Unió Europea.