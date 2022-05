Ribó torna a oferir València per a acollir Eurovisió, també si guanya Ucraïna

A l’espera que es produïsca el tan anhelat (i probable) chanelazo en Eurovisió 2022, que se celebrarà demà dissabte a partir de les 21.00 hores, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha tornat a oferir la ciutat com a seu del concurs musical fins i tot en l’“hipotètic cas que guanye un país que no puga acollir la pròxima edició”, en clara al·lusió a Ucraïna, un dels països favorits per a fer-se amb el primer lloc.

Joan Ribó ha llançat aquest missatge gens desficaciat després que, segons ha avançat El Confidencial, RTVE s’haja oferit a acollir el festival si guanya el país ucraïnés i continua la invasió russa. Però no només aquesta voluntat d’“acolliment” podria portar Eurovisió 2023 a València, sinó que, segons l’opinió dels experts, Chanel Terrero, la representant espanyola que va ser seleccionada en el Benidorm Fest, té moltes opcions de situar-se en el pòdium vencedor amb la cançó SloMo. I qui sap si de guanyar. 🎺 Me habéis preguntado estos días sobre #Eurovision, por el hipotético caso de que gane un país que no pueda acoger la próxima edición.

🎶 En #València lo tenemos claro: somos una ciudad de acogida y en ese caso también ofreceríamos nuestra ciudad.#València2023 🧡 pic.twitter.com/rUB3svHmgz — Joan Ribó (@joanribo) 13 de mayo de 2022 Fa uns dies, Ribó ja va fer aquesta proposta i es va animar fins i tot a proposar un planning als eurofans: “Dissabte al matí, platja; al migdia, paelleta; a la nit, Eurovisió. Què us sembla el pla per a 2023?”, un missatge al qual va afegir que “és una qüestió de voluntat, no monetària”.