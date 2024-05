La marea de maletas en Ciutat Vella: “Así nos despertamos los aborígenes”

“Buenos días, la Xerea, Ciutat Vella, Valencia 2024. Así nos despertamos los aborígenes que resistimos después de 15 años de turistificación. ¿Esta es la ciudad que queremos?”. La pregunta se la hace Xavi en redes sociales y aporta un vídeo para avalar su indignación: en él se ve a un grupo grande de chavales recorriendo con maletas la calle Poeta Liern, en el corazón de València.

Xavi ha grabado la escena a las 8 de la mañana, cuando estaba en su habitación y se ha visto sorprendido por el ruido “de una marabunta de gente”. Y según explica, es algo que ocurre a diario. “En la zona hay dos Youth Hostels y siempre están llenos de gente. Según parece estos chicos salían al aeropuerto. El tráfico de turistas con maletas es continuo, a las 8 de la mañana y a las 23 de la noche”, lamenta.

El vecino de Ciutat Vella cuenta que los edificios de su calle y las colindantes se han llenado de apartamentos ilegales por encima de vivienda –la ley solo permite habilitarlos bajo vivienda o en edificio exclusivo de uso turístico– y denuncia que los mismos Youth Hostels han incrementado considerablemente su capacidad sin tener una licencia adaptada a este cambio. “Al final tienes a diario a 150 jóvenes de 16 años armando jaleo. Aquí es difícil dormir”, señala.

Asimismo, al comentario en la red social X ha reaccionado la asociación de vecinos Amics del Carme tirando de poliglosia: “Whether it’s Texas or Tennessee, the experience of living next door to a STR is the same. It’s Hell!”, han dejado escrito. Y en una traducción más local, han añadido: “Tant si és València com Barcelona. Les HUTs (alojamientos de uso turístico) són un element insalubre entre el veïnat”.