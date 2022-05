Un ferit amb cremades de segon grau en l’explosió d’una bombona a Dénia

L’explosió de gas d’una xicoteta bombona ha deixat aquest matí, cap a les 12 hores, un ferit a Dénia. Ha ocorregut en un pis de l’avinguda de València. L’explosió ha provocat el trencament de cristalls. El ferit ha patit cremades de segon grau.

Hi han acudit els bombers. No han hagut de sufocar cap foc, atés que l’explosió no ha provocat flames. Han valorat el possible dany estructural de l’edifici i han atés el ferit fins a l’arribada dels sanitaris, que han traslladat en ambulància el veí a l’hospital de Dénia.