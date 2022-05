Reestrenes i cares noves a les Corts

Menys d’un any de vida li queda a la legislatura. Si les eleccions es convoquen, llevat de gran sorpresa, per al 28 de maig de 2023, bastant abans, a l’abril, es dissoldran les Corts. A les portes de l’estiu, amb un trimestre de final d’any dedicat als huitens pressupostos i el debat de política general de setembre, a la legislatura li queda un sospir.

Els partits fan ajustos per a encarar l’any definitiu i ahir va ser dia de reestrenes i alguna cara nova a les Corts.

Ana Barceló va tornar, quatre anys després i una pandèmia més o menys superada, a la bancada socialista. Un espai que no li resulta gens estrany. El cas estrany serà no veure-hi Manolo Mata, el síndic ixent, l’anunci de dimissió del qual fa ara 19 dies va gestar tots els canvis que hi ha hagut des de llavors. Com estranya serà també l’absència de Vicent Soler.

L’arribada de Barceló al càrrec de portaveu suposa, a més, un fet històric. Per primera vegada, tots els càrrecs de portaveus parlamentàries, sis, recauen en dones. Ho va recordar el president, Enric Morera: “Una fita del parlamentarisme, un camí d’igualtat”, va dir.

Barceló assegura que encara està canviant el xip. En pocs dies ha passat de dirigir la Conselleria de Sanitat al càrrec de portaveu socialista. De moment no vol ni sentir parlar d’una possible candidatura a l’alcaldia d’Alacant en les municipals de 2023 i assegura que la seua tasca és al carrer i en el contacte amb els ciutadans.

La jornada va deixar una altra reestrena, la de l’exconseller d’Educació, Vicent Marzà, ara diputat ras. Malgrat tindre escó des de les eleccions de 2015, només ha exercit com a tal a l’efecte de votació, ja que ha sigut conseller durant aquest temps. Ara es dedicarà al grup i al partit, Compromís.

També va haver-hi temps, en el ple d’ahir, per al debut de la nova consellera d’Educació, Raquel Tamarit, en la defensa d’una llei del Consell sobre professions relacionades amb l’esport. I per a la presa de possessió de l’escó de l’exdirectora general de Cooperació, Xelo Angulo (Xàtiva, 1970), que substitueix en l’escó el dimitit Mata. Marzà encara no té clar les competències que tindrà en el grup, però no serà síndic, ni, de moment, adjunt. El seu espai està en la tercera fila, comptant la del Consell, darrere de la síndica, Papi Robles, i les adjuntes.

Marzà compaginarà la tasca de diputat amb el temps que dedicarà a Compromís, al partit (Més), al carrer i als moviments socials, segons explica. Insisteix que no té cap voluntat individual de ser res, “més enllà de contribuir”, i que només el mou el col·lectiu. No assumirà en el grup cap de les competències que ha exercit com a conseller. Abans, Barceló es reunia a l’edifici de grups amb els diputats socialistes (27) en una reunió a la qual va acudir el president de la Generalitat, Ximo Puig, també diputat a les Corts.

Posada de llarg del nou Consell

Més debuts aquest dijous. El nou Consell acudeix per primera vegada a una sessió de control. Alguns consellers canvien d’ubicació, uns altres l’estrenen. La més cridanera, la del conseller d’Hisenda, Arcadi España, que passarà a ocupar la quarta butaca de la bancada de govern, la de Soler, just al costat dels dos vicepresidents.