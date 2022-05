La primera onada de calor acaba amb màximes de 35,3 graus a Xàtiva

El cap de setmana ha acabat amb un diumenge tòrrid, tal com vaticinaven les prediccions meteorològiques. Les temperatures màximes van ser significativament altes ahir, especialment en l’interior de la província de València, on es van registrar valors de fins a 35 graus en alguns punts de l’interior com Xàtiva, mentre que en el litoral van ser lleugerament més moderades, com els 28,8 graus que es registraven a les 15.00 hores a València, segons dades recollides per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). La primera onada de calor de l’any acaba hui, encara que les temperatures continuaran sent relativament altes en el litoral en les primeres hores del dia. La jornada va estar marcada ahir pels cels clars al matí i nuvolosos a mesura que avançava la vesprada.

A la província de València, el mercuri es va disparar fins als 35,3 °C de màxima a Xàtiva i 31,1 °C a Ontinyent, i es va quedar en 28 °C a la capital. Les mínimes, d’altra banda, van rondar els 17 °C en tota la província. Així, a la província de Castelló, les màximes van ser de 33 °C a Segorbe i de 30 °C a Morella, mentre que a Castelló de la Plana es van quedar en 29 °C. Les mínimes van oscil·lar entre els 16 °C i els 19 °C. Finalment, a la província d’Alacant, els termòmetres van arribar als 32 graus de màxima a Alcoi i als 29 °C a Alacant. Les mínimes van oscil·lar entre els 16 °C d’Orihuela i els 19 °C de la ciutat d’Alacant. Paral·lelament, ahir, el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals va ser baix-mitjà a tota la Comunitat Valenciana, segons va informar el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat. En només 24 hores, els termòmetres passaran dels valors superiors als 35 graus d’ahir a marcar màximes de 29 graus. A més, a partir de demà s’esperen pluges que podrien anar acompanyades de tempestes en bona part del territori valencià. L’Agència Estatal de Meteorologia preveu que hui es registren intervals de núvols alts, amb probabilitat de reducció de visibilitat en zones altes per pols en suspensió. Les temperatures seran més altes en el litoral que en l’interior.