Costes retalla 42 dies el transvasament d’arena a la Safor

L’enfrontament obert entre la Demarcació de Costes de València i l’Ajuntament de Gandia a propòsit de l’extracció d’arena de les seues platges per a portar-la a Tavernes de la Valldigna s’ha saldat amb un acord satisfactori.

En una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest mateix matí, aquests dos organismes han pactat que l’extracció d’arena i l’adequació de la zona d’obres concloga el 14 de juny, i no el 26 de juliol, com s’havia previst inicialment, la qual cosa va generar l’enuig monumental del govern gandienc. La retallada és de 42 dies, en plena temporada estival, amb milers de persones que ja acudeixen a la platja de Gandia els caps de setmana.

L’alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i la regidora de Medi Ambient, Alícia Izquierdo, han assenyalat aquest matí que l’acord amb Costes és “el més lògic” i que tanca l’enfrontament. A més, per indicació de la Demarcació de Costes, l’empresa que executa aquest transvasament d’arena paralitzarà els treballs dissabtes i diumenges. “No pot repetir-se la imatge del cap de setmana passat”, ha dit l’alcalde, en referència a l’existència de persones que deambulaven per la platja en la mateixa zona on les màquines estaven treballant.

Tant Prieto com Izquierdo van assenyalar que el correcte hauria sigut no obrir aquest conflicte amb Costes i que s’haguera parlat abans per a consensuar un cronograma de les obres. “No es pot consentir que una administració vaja al seu lliure albir”, ha indicat l’alcalde, que ha aprofitat la seua intervenció per a repetir que Gandia “vol ser solidària” amb la cessió d’arena de les seues platges, però també ha reclamat una solució definitiva i estructural que no obligue a aquests constants i costosos transvasaments d’arena, una arena que, amb el següent temporal, acaba una altra vegada engolida per la mar.