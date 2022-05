Les aerolínies ofereixen quasi mig milió més de places a la C. Valenciana a les portes de l’estiu

Si en 2021 el turisme valencià va aconseguir salvar la campanya estival malgrat les fortes limitacions al moviment que encara imposava la crisi sanitària, aquest estiu de 2022 apunta a superar amb solvència els registres de l’exercici anterior. Les restriccions vigents l’any passat van fer del viatger domèstic (arribat d’Espanya però també en gran manera de la mateixa autonomia) el gran protagonista i ara, sense sudokus normatius, PCR ni quarantenes, l’objectiu és recuperar l’internacional per a tornar per fi a unes xifres prepandèmia que cada vegada estan més pròximes.

Per a mesurar la puixança d’aquesta demanda estrangera, vital per als enclavaments més dependents d’aquest segment com Benidorm, és clau la previsió que fan les aerolínies a través dels bitllets que posen a la venda. Segons les dades tant d’Aena com de Turisme recopilades per aquest diari, les companyies aèries preveuen una explosió de viatges cap a la Comunitat Valenciana. En concret, han posat a la venda quasi 790.000 places rumb als aeroports valencians durant les pròximes tres setmanes, més del doble (140 %) que en el mateix termini de l’any passat, quan oferien menys de 330.000 bitllets.

La primera mostra de la reactivació dels viatges internacionals arriba des del Regne Unit. El primer mercat emissor de turistes per a la Comunitat Valenciana, que ja és el majoritari a la Costa Blanca, ressorgeix amb força i ja és el país des del qual més bitllets es comercialitzen rumb a terres valencianes, ja que multipliquen per quatre l’oferta de 2021. Entre el 23 de maig i el 12 de juny, les aerolínies posen a la venda 223.956 places enfront de les 55.469 de l’any passat.

Els britànics recuperarien així el seu tron desplaçant Espanya, que liderava l’oferta l’exercici passat. Tot i caure a la segona posició, les aerolínies també milloren amb força les perspectives de creixement del trànsit intern cap a la C. Valenciana i ofereixen ara quasi 100.000 places més que llavors (184.063 enfront de les 86.864 de 2021).

El Regne Unit quadruplica la seua oferta de 2021 i torna a ser el principal emissor, mentre les places disponibles des dels Països Baixos, Alemanya, Itàlia, França i Bèlgica almenys la dupliquen

En aquest increment té molt de pes l’aeroport de València. Segons la previsió d’Aena per a la temporada estival (març-octubre), les aerolínies han elevat en un 47 % les places oferides des d’altres punts del territori nacional cap a Manises, fins als 2,5 milions de bitllets, respecte al volum de 2019.

El radi mitjà i la guerra

L’optimisme va més enllà dels dos grans emissors dels quals beu històricament el turisme valencià. Els Països Baixos, Alemanya, Itàlia, França i Bèlgica, mercats sucosos pel seu poder adquisitiu més alt, eleven també amb força la seua oferta aèria cap a la Comunitat Valenciana. Entre els cinc freguen les 250.000 places a la venda fins a mitjan juny quan en 2021 a penes comercialitzaven 110.000. Els bitllets es dupliquen com a mínim des dels cinc països i és especialment cridaner el cas italià, que passa d’oferir a penes 8.500 en 2021 a superar les 50.000 ara.

Des d’Aena recorden que aquestes dades de capacitat aèria “no són més que previsions” que “poden ser modificades en qualsevol moment”, i insisteixen en el fet que la indústria aeronàutica encara està davant d’un escenari “d’incertesa” per possibles rebrots de COVID, per la guerra i per l’augment del preu del combustible.

En qualsevol cas, complits ja tres mesos de conflicte bèl·lic, el turisme valencià sembla estar esquivant-ne les conseqüències. Tot i que hi va haver dubtes a l’inici de la invasió, les xifres apunten al fet que el sector a Espanya i la C. Valenciana pot, fins i tot, eixir-ne beneficiat en termes de captació de turistes, ja que atrauria visitants d’altres països competidors més pròxims a la zona en conflicte com Grècia, Croàcia o Turquia.